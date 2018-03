'Bolle' gekroond tot Prinses Carnaval 07 maart 2018

In zaal De Gilde in Poperinge werd Kimberly 'Bolle' Callens verkozen tot de nieuwe Prinses Carnaval van Poperinge. Ze volgt prinses Debbly op. Met een speech, muzikale proef en supportersproef moest Bolle bewijzen dat ze de titel van Prinses Carnaval waard was. Samen met prins Stijn vormt ze het prinsenpaar voor de 52ste Keikoppencarnavalsstoet.





(LBR)