“Binnenkort nieuws over vergunning dierenasiel Poezewoef. En de honden krijgen ondertussen wel alle zorgen” Ook schepen van Dierenwelzijn spreekt geruchten over verwaarlozing tegen LBR

18 januari 2019

08u44 0 Poperinge Schepen van Dierenwelzijn Kris Notebaert (CD&V) mengt zich nu ook in het debat over dierenasiel Poezewoef in Poperinge. Het asiel heeft nog altijd geen vergunning en ook geen vaste medewerker meer. Daardoor doen sinds een paar weken geruchten de ronde dat de dieren zouden verwaarloosd worden. “De mensen van de technische dienst geven de dieren alle verzorging en aandacht die ze nodig hebben. Ook de vergunning komt er spoedig”, verzekert de schepen.

Dierenasiel Poezewoef op de Ouderdomseweg in Poperinge opende officieel de deuren op 4 oktober 2018, op Werelddierendag. Het asiel voor honden en katten is een samenwerking van Vleteren, Mesen, Heuvelland en Poperinge. Het asiel had toen echter nog geen erkenning en ook nu is de vergunning nog altijd niet in orde, maar er worden wel al dieren opgevangen. Nadat de vaste medewerker er in december de brui aan heeft gegeven, zijn nogal wat wilde verhalen ontstaan over het dierenasiel. Het dierenasiel had die eerder al op Facebook tegengesproken en ook schepen van Dierenwelzijn Kris Notebaert (CD&V) mengt zich nu in het debat. “Momenteel doet het dierenasiel alleen maar dienst als schuthok. De erkenning is nog niet in orde en daarom kan het nog altijd geen dieren ter adoptie aanbieden. We verwachten binnenkort nieuws over onze aanvraag”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Kris Notebaert (CD&V). “Het dierenasiel heeft al controle gehad en nu is het wachten op de officiële erkenning. Daarom werken we ook al samen met dierenasiel Ganzeweide in Koksijde. Dat biedt de dieren ter adoptie aan, want wij mogen dit nog niet doen.”

Niet verwaarloosd

Ondertussen heeft de gemeente ook een nieuwe vaste medewerker gevonden voor het asiel. “Hij is momenteel bezig aan de opzeg bij zijn vorige job en vanaf maart kan hij aan de slag.” Tijdens de overbruggingsperiode wordt alles opgevolgd door medewerkers van de technische dienst. “Er doen nu allerlei geruchten de ronde dat de dieren aan hun lot worden overgelaten, maar dat is absoluut niet het geval. De mensen van de technische dienst doen hun uiterste best en de dieren krijgen alle verzorging en aandacht die ze nodig hebben. Ze komen niets te kort”, verzekert schepen Notebaert. “Ik las ook de bezorgdheid over de kennels voor de honden. Er werden koepels geplaatst over de hokken, zodat de dieren beschut zitten tegen de regen.”

Adoptie

Dierenasiel Poezewoef laat verder ook nog weten dat opgevangen honden vijftien dagen in het asiel moeten verblijven voor ze kunnen geadopteerd worden. “Dat is de wettelijke termijn waarbinnen eigenaars hun hond kunnen ophalen. Bij Poezewoef betekent dat dat ze effectief die periode in het asiel blijven en niet bij een opvanggezin logeren. We begrijpen dat mensen liever de hondjes in een huis zien, maar geloof ons als we zeggen dat we er uitstekend voor zorgen.” Kandidaat-adopteerders kunnen tijdens die vijftien dagen wel al een mail sturen naar info@dierenasielpoezewoef.be.