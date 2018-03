"Bierwereld is geen mannenwereld, maar ik kan nog wat hulp gebruiken" ZYTHOLOGE KRISTEL WIL MENSEN LATEN GENIETEN VAN BIER LAURIE BAILLIU

09 maart 2018

02u30 0 Poperinge Na haar opleiding zytholoog mag Kristel Logie zich een bierkenner noemen. Kristel wil haar bierkennis doorgeven en mensen laten genieten en proeven van bier. Via bierdegustaties, rondleidingen of samenwerkingen met brouwerijen probeert ze dat te realiseren.

De 40-jarige Kristel Logie ontdekte haar passie voor bier in Brouwerij Feys in Alveringem. "Voor het maken van communiefoto's was ik op bezoek in de brouwerij. Mijn vader heeft er nog gewerkt en ik woonde vroeger niet ver van de brouwerij", vertelt Kristel. Nu woont Kristel in Poperinge. "Tijdens de rondleiding leerde ik de eigenaar kennen. Hij volgde op dat moment de opleiding zythologie en zo ben ik ook in de bierwereld terechtgekomen. Uiteindelijk heb ik me ook ingeschreven bij Syntra voor die opleiding."





De opleiding 'zytholoog' of bierkenner duurt twee jaar.





"Ik heb tijdens de opleiding heel veel bijgeleerd. Je komt in het eerste jaar in contact met algemene bierkennis. Je leert er o.a. bier proeven, botteling, etikettering en verpakking, veroudering en bewaring van bier... In het tweede jaar komt bier en gastronomie aan bod. Iedere les werden bieren geproefd", legt Kristel uit. Haar passie voor bier zorgde voor een carrièreswitch. "Sinds december werk ik parttime en zelfstandig als zytholoog. Mijn job als zorgkundige liet ik achter me en ik werk nu als administratief bediende."





Kennis doorgeven

"Ik wil mijn bierkennis doorgeven. Het is heel interessant om mensen die niets van bier kennen te laten proeven. Iedereen heeft andere smaken. Ik wil mensen leren genieten van bier. Dat de bierwereld een mannenwereld is, klopt niet. Er komt verandering en we zijn op de goede weg, maar ik kan nog hulp gebruiken", lacht Kristel. "Vrouwen hebben betere smaakpapillen dan mannen. Dus wij, als vrouw, kunnen meer proeven en genieten."





Met chocolade

In het Poperingse Hopmuseum gaf Kristel de bierdegustatie 'Bier gebrouwen door vrouwen'. Op 29 maart geeft ze in brouwerij Feys een chocolade & bierdegustatie. "Het is een niet vanzelfsprekende combinatie, maar het is een zalige ontdekking. Mensen proeven vijf biertjes met bijpassende chocolade. Ik gaf al verschillende bierdegustaties in rusthuizen, maar ook voor groepen en verenigingen. Ik doe ook aan foodparing: welk bier past bij welk soort eten. Ik bied ook de mogelijkheid om samen te werken met brouwerijen." Als zytholoog richtte ze in Brouwerij Feys ook een biervereniging op 'Orde der Gouden Bierdriehoek'. "Dat is een biervereniging voor vrouwen, maar waar mannen ook welkom zijn", zegt Kristel. Meer informatie kan je vinden via de Facebookpagina Zytholoog Kristel of kristel@feysbook.be.