"Al mijn passies onder één dak" CHRISTOPHE VAN BRUWAENE OPENT MOTORZAAK BRUWANSKI LAURIE BAILLIU

02 februari 2018

02u51 0 Poperinge Is het een motorenwinkel? Is het een barbier? 'Bruwanski', dat gisteren de deuren heeft

geopend aan de Ieperseweg in Poperinge, is het allemaal en nog zoveel meer. Christophe Van Bruwaene biedt namelijk ook motorkleding, Italiaans designinterieur, muziek en drank aan. 'Al mijn passies onder één dak', zo vat hij het samen.





Bruwanski verschijnt aan de Ierpseweg in een voormalige fietsenwinkel. "Het pand heeft echt een ziel. Enkel het interieur heb ik daarom onder handen genomen. Al mijn passies zitten hier onder één dak: motoren, muziek, kleding, interieur, 'barbershop' en drank", zegt Christophe.





Concert

In 'Bruwanski' staan motoren van merken als Mash, Brixton en Lambretta. "Enkele motoren staan tentoongesteld op een podium, waarop ook geregeld optredens gegeven zullen worden."





Vandaag (vrijdag) komt DJ Baby Browning Groovin' Soullounge en komende zaterdag is N2Music & Mitch aan de beurt. Derek & The Dirt komen op 1 maart hun nieuwe cd voorstellen. Enkel klanten met een lidkaart zijn toegelaten tijdens dat concert.





Jazz en blues

Behalve motoren wordt er ook motorkledij en interieurartikelen van het Italiaanse designmerk Seletti verkocht. "Vanaf april breiden we onze diensten uit en bieden we ook motoronderhoud aan", voegt Christophe nog toe.





De toog is een van de blikvangers in Bruwanski. "Op zondag kan iedereen een drankje drinken, want dan is de zaak open van 10 uur tot 13 uur als 'Dust & Stof-bar en met jazz- en bluesmuziek. Op vrijdag 9 februari kan er uitgeblazen worden tijdens 'After Workski'.





Een barbier komt om de twee weken, op donderdag van 17 uur tot 21 uur langs. Daarvoor moet je wel reserveren"





