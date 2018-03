"100 km stappen? Onze familie kán dat" MET ZIJN VEERTIENEN IN DODENTOCHT VOOR VIER GOEDE DOELEN LAURIE BAILLIU

28 maart 2018

02u39 2 Poperinge De familie Nevejans uit Poperinge oefent volop voor een uitdaging van jewelste. Met zijn veertienen willen ze de 100 kilometer lange Dodentocht uitwandelen. Ze steunen daarbij vier goede doelen die hen nauw aan het hart liggen.

Bij het begin van het nieuwe jaar worden dikwijls de goede voornemens boven gehaald. "En zo is het ook bij ons gegaan", zegt Bianca Nevejans (43) uit Poperinge. "Met Nieuwjaar kwam de Dodentocht in Bornem ter sprake en we besloten om de uitdaging aan te gaan. Mijn vader Wilfried (64) nam in het verleden al deel aan wandeltochten. Hij stapt elke dag een 10-tal kilometer. Die 100 kilometer zal hem zeker lukken." Wilfried zal samen met zijn vier kinderen Bianca, Petra (41), Pedro (39) en Sandro (33), hun partners en enkele vrienden de Dodentocht wandelen op 10 en 11 augustus.





Buddy

Afgelopen zondag trokken ze ter voorbereiding 21 kilometer door Heuvelland. "Na onze tocht waren we echt wel moe. Maar mensen die onze familie kennen, weten dat we er volledig voor zullen gaan. We hebben nog een lange weg af te leggen, maar het zal ons lukken. We moeten wel wat werken aan onze snelheid, want die 100 kilometer moeten we kunnen wandelen in 24 uur", zegt Bianca.





De familieleden koppelen de uitdaging aan vier goede doelen, waar ze nauw bij betrokken zijn. "We weten wat dementie teweegbrengt door enkele familieleden die ermee geconfronteerd werden, maar ook beroepshalve komen we ermee in contact", vertelt Bianca. "Onze goede doelen verdienen echt wat aandacht en een duwtje in de rug. De organisatie 'vzw Contactclowns in de zorg Neuze Neuze' zet zich in voor mensen met dementie en personen met een verstandelijke handicap. Zelf ben ik ook Contactclown", zegt Bianca. "De Fonkel biedt buddywerking aan voor mensen met jongdementie en daar draag ik ook mijn steentje toe bij als buddy. Mijn zus Petra werkt als verpleegster op de palliatieve eenheid van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper: ons derde goed doel. We willen geld inzamelen voor een nog betere nazorg voor de familie, maar vooral voor de kinderen van overleden patiënten." Broer Sandro is dan weer afdelingsverantwoordelijke verpleging in woonzorgcentrum Maria Middelares in Moorslede. "Het doel is om geld in te zamelen voor een rolstoelfiets, zodat de bewoners opnieuw mee kunnen bewegen in de maatschappij."





In afwachting van de Dodentocht zal de familie de komende maanden nog activiteiten organiseren om geld in te zamelen. "We zijn blij met alle beetjes steun en elk goed doel krijgt achteraf hetzelfde bedrag", vertelt Bianca.





"Wie ons wil steunen, kan dit ook vrijblijvend via het rekeningnummer BE93 9731 9221 8567."