Politie stuurt vrijwilligers de baan op om aantal inbraken terug te dringen Toon Verheijen

03 december 2018

12u56 0 De politiezone Voorkempen stuurt vanaf vandaag twaalf vrijwilligers de baan op om bij inwoners van de vier gemeenten van de politiezone gratis diefstalpreventietips te gaan geven. Ze kregen de voorbije maanden een intensieve opleiding.

De politie hoopt met meer preventie het aantal inbraken in te perken. “Hoe moeilijker de inbreker het heeft, hoe sneller hij de poging zal staken”, vertelt woordvoerster Evelyn Tiebos.

Korpschef Geert Smet hoopt dat het zijn vruchten afwerpt. “Momenteel geven we gemiddeld 50 adviezen per jaar. Dat aantal willen we in 2019 flink de hoogte zien gaan. We mikken toch op een 200-tal.”

Het systeem is eenvoudig. Inwoners van één van de gemeenten van de politiezone die een preventief nazicht willen van hun woning, nemen contact op met de politie. Die stuurt dan een van de vrijwilligers ter plaatse. De diefstalpreventieadviseurs doen dan samen met de bewoners een rondgang en geven aan wat inbraakgevoelige punten zijn van de woning. Ze geven ook tips hoe de woning beter beveiligd kan worden. Het advies is voorlopig gratis. Alle inwoners van Brecht, Malle, Schilde en Zoersel kunnen diefstalpreventieadvies aanvragen via de website www.politie.be/5355 door simpelweg het aanvraagformulier in te vullen en door te mailen naar pz.voorkempen.preventie@police.belgium.eu.



Rechtstreeks je wijkinspecteur aanspreken, langs een politiepost gaan of telefonisch een aanvraag doen op het nummer 03/210.41.11 kan ook.