Politie stuurt vrijwillige preventieadviseurs de baan op om aantal diefstallen en inbraken terug te dringen Toon Verheijen

03 december 2018

12u56 0 De politiezone Voorkempen stuurt vanaf vandaag twaalf vrijwilligers de baan op om bij inwoners van de vier gemeenten van de politiezone gratis diefstalpreventietips te gaan geven. De vrijwilligers kregen de voorbije maanden een intensieve opleiding.

Enkele maanden geleden deed de politie een oproep naar de inwoners toe om zich op te geven als vrijwilliger o medeburgers mee te helpen om hun woning beter te leren beveiligen tegen diefstallen en inbraken. “De twaalf vrijwilligers die dit najaar werden klaargestoomd, hebben theorielessen gekregen maar ook praktijkoefeningen op het terrein”, vertelt woordvoerster Evelyn Tiebos. “De kersverse diefstalpreventieadviseurs zullen vanaf vandaag ingezet kunnen worden.”

Dieven moeilijker maken

De politie hoopt met het nog meer inzetten op preventie het aantal inbraken in te perken. “Preventie is nog altijd het beste wapen tegen inbraken. Hoe moeilijker het de inbreker wordt gemaakt om ergens binnen te geraken, hoe sneller hij ook de poging zal staken”, vertelt Tiebos. “Daarom besloot de zone er extra op in te zetten.” Korpschef Geert Smet hoopt dat het zijn vruchten afwerpt. “Momenteel geven we gemiddeld 50 adviezen per jaar. Dat aantal willen we in 2019 flink de hoogte zien gaan. We mikken toch op een 200-tal adviezen. Hoe meer we burgers kunnen informeren over het belang van een goed beveiligde woning, hoe sterker we uiteindelijk zullen staan in de strijd tegen woninginbraken.”

Het systeem is eenvoudig. Inwoners van één van de gemeenten van de politiezone die een preventief nazicht willen van hun woning, nemen contact op met de politie. Die stuurt dan een van de vrijwilligers ter plaatse. De diefstalpreventieadviseurs doen dan samen met de bewoners een rondgang en geven aan wat zwakke en inbraakgevoelige punten zijn van de woning. Ze geven ook tips hoe de woning beter beveiligd kan worden. Er wordt nadien ook een schriftelijke analyseverslag bezorgd dat uiteraard niet bindend is. Het advies is voorlopig gratis. Alle inwoners van Brecht, Malle, Schilde en Zoersel kunnen diefstalpreventieadvies aanvragen via de website www.politie.be/5355 door simpelweg het aanvraagformulier in te vullen en door te mailen naar pz.voorkempen.preventie@police.belgium.eu. Rechtstreeks je wijkinspecteur aanspreken, langs een politiepost gaan of telefonisch een aanvraag doen op het nummer 03 210 41 11 kan ook. Alle aanvragen worden beheerd door commissaris Julius Claessens, die ook de inzet van de vrijwilligers coördineert.