Politie pakt winkeldieven op Toon Verheijen

16 december 2018

12u04 0 De politie heeft zaterdag winkeldieven kunnen oppakken tijdens een controleactie in Wilrijk. Tijdens de eindejaarsperiode wordt er extra toezicht gehouden op winkel- en gauwdieven.

Tijdens de actie merkten de inspecteurs een man op die op de uitkeek leek te staan voor een winkel. In de winkel was een vrouw met een buggy bezig met het wegsteken van kledingstukken. De agenten hielden de vrouw in de gaten en zagen dat ze aan de kassa de verstopte goederen niet betaalde.

De inspecteurs controleerden de vrouw en merkten dat ze verschillende goederen in de buggy verstopt had. Nochtans liepen er ook drie kinderen bij. Verder onderzoek toonde aan dat het gezin ook een bezoek had gebracht aan een andere winkel op de Bist. Het gezin werd meegenomen voor verder onderzoek.