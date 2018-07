Zotte Zeven Run als voorproefje van Zotte Maandag 16 juli 2018

Vandaag is het in Pittem Zotte Maandag, maar zaterdag al stond de gemeente op haar kop voor de vijfde editie van de Zotte Zeven Run. Een tweehonderdtal verklede lopers nam deel aan de tocht. De prestaties deden er niet toe, het was enkel de bedoeling om met een gekke outfit rondjes door het centrum te lopen. Onderweg waren er hindernissen zoals een doolhof of een rooktunnel. De brandweer zorgde zelfs voor een watergordijn. Deken Chris Schelstraete mocht het startschot geven en achteraf ook de prijzen verdelen. Tijdens en na de zotte loopwedstrijd konden de bezoekers genieten van het eten van een aantal foodtrucks en een optreden van de muziekgroep Level Six. De ambiance bleef daarna duren tot een gat in de nacht. (DJP)