Zeven maanden met uitstel voor frauduleus faillissement



19 december 2018

Twee mannen van 55 en 44 jaar oud zijn elk veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf met uitstel voor een frauduleus faillissement van een nachtwinkel. Beiden richtten in 2014 een bvba op en startten een nachtwinkel in de Broeders Maristenstraat in Pittem. In 2016 verhuisde de nachtwinkel naar een postbusadres in Spiere-Helkijn nadat Wajid H. (44) de zaak volledig had overgelaten aan zijn zakenpartner Khursid K. (55) uit Izegem. Na de overname bleek de zaak heel wat schulden te hebben. Khursid K. ging een lening aan bij Fortis om een Toyota Landcruiser te kopen voor 37.000 euro, maar verkocht die een maand later al voor 25.000 euro. “Ik had snel geld nodig om mijn schuldeisers te betalen”, zei de man tegen de rechtbank. Hij kon evenwel geen facturen voorleggen waaruit bleek dat hij zijn schuldeisers betaalde. Ook Fortis zag het geld van de lening nooit terug. Beiden moeten ook een geldboete van 3.000 euro betalen en kregen een beroepsverbod van vijf jaar voor het uitbaten van een gelijkaardige winkel.