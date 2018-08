Yvonne en Jozef zijn zestig jaar getrouwd 09 augustus 2018

Zestig jaar geleden stapten Jozef Vandecaveye en Yvonne Laevens uit de Sint-Germanusstraat in het huwelijksbootje. In het Pittemse gemeentehuis kregen ze een ontvangst aangeboden bij de viering van hun diamanten bruiloft. Yvonne werd op 18 augustus 1928 geboren in Frankrijk en woonde er tot haar twintigste en kwam na de oorlog naar Egem om voor haar zieke tante te zorgen. Jozef werd geboren op 16 maart 1929 in Egem en studeerde mechanica aan de vakschool in Roeselare. Hij werkte bij Tavernier en knopenfabriek Delaere in Pittem en de laatste 38 jaar van zijn loopbaan bij Moerman in Meulebeke. Ze huwden op 19 juli 1958 en gingen op huwelijksreis naar Frankrijk naar de familie van Yvonne. Jozef was altijd heel actief binnen verschillende verenigingen. Hij was vinkenzetter, speelde trompet en was 60 jaar lid van het koor, de Gezinsbond, het Atletiekcomité en nog zo veel meer. Er kwamen vijf kinderen: Filip, Colette, Dominique, Liesbeth en Bea.





