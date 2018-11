Winterse dagen in De Blekerij 24 november 2018

Gisteren werd de aftrap gegeven van de Winterse Dagen in De Blekerij. De drie initiatiefnemers Vicky Dejonckheere van Fleur Dell-Arte, Ellen Verkindere van Garage Declercq en Laurence De Marez van De Blekerij maken er dit keer een echt lifestyle event van, en hopen ook nu op meer dan 1.000 bezoekers. Ze konden 18 topzaken strikken die hun producten voorstellen in De Blekerij in de Hoogrokersstraat. Een ideale gelegenheid om het ideale eindejaarsgeschenk te vinden of om even te genieten van de winterbar. Dit jaar is er ook randanimatie met Triple Sec op zaterdagnamiddag. Op zondagmorgen organiseren ze voor het eerst een Croissants en Cars, een ontbijt waarbij je ook 50 exclusieve dreamcars kan bewonderen. De opbrengst van de verkoop van cava gaat naar Nesteling, een vzw die werd opgericht door ouders van kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking, die hen aangepaste en betaalbare huisvesting kan aanbieden. De Blekerij is open vandaag van 10 tot 19 uur en op zondag van 9 tot 18 uur. Info is te vinden op de Facebookpagina WinterseDagen. (DJP)