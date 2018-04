Wie wil Fransen onderdak geven? 18 april 2018

02u31 0

Tijdens het hemelvaartweekend komt opnieuw een delegatie van de Franse zustergemeente La Meyze naar Pittem. De groep, die bestaat uit een 40-tal mensen, arriveert op donderdag 10 mei en vertrekt huiswaarts op zondag 13 mei. Om een echte verbroedering en vriendschap uit te bouwen, wordt er niet gelogeerd in hotels, maar wordt logement aangeboden bij particulieren. Daarom is het gemeentebestuur nog op zoek naar zes gastgezinnen die bereid zijn om de Franse vrienden een onderdak te verlenen voor drie nachten. Het gaat enkel om 'kamers met ontbijt', gedurende de dag en de avond worden de gasten opgevangen door het jumelagecomité en door de leden van Telstar. Wie een kamer vrij heeft en kennis wil maken met de Franse vrienden, kan als gastgezin ook deelnemen aan tal van activiteiten. Bij interesse contact opnemen met gemeentesecretaris Geert Mahieu op 051/46.03.65, voorzitter van het jumelagecomité Danny Pollet op 0496/67.51.64 of Marleen Sierens op 051/46.03.69 of via marleen.sierens@pittem.be. (DJP)