Wéér aardappelen op rotonde Villa Kruiscalsyde 30 april 2018

02u25 0

Voor de tweede keer in vijf dagen is zaterdagnamiddag op de rotonde van de Brugsesteenweg met de Joos de ter Beerstlaan een grote lading aardappelen op het wegdek geland. Vorige week maandag was dat al het geval toen een aanhangwagen met 25 ton aardappelen kantelde, zaterdag lag - meer dan waarschijnlijk - een probleem met de laadklep aan de oorzaak. Toen de trucker die in de richting van Zwevezele reed rond 14 uur de rotonde aan Villa Kruiscalsyde nam, belandde duizenden kilogram aardappelpulp op het wegdek.





De chauffeur had dat snel in de gaten en stopte net voorbij de rotonde. Er kwam een kleine bulldozer met schep aan te pas om de pulp - een deel was intussen door andere weggebruikers tot smurrie herleid - te ruimen. Ook de brandweer stak daarbij een handje toe. De politie zag zich genoodzaakt om een tijdlang de rotonde af te sluiten. (VHS)