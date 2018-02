Watergewenning 23 februari 2018

De Gezinsbond organiseert een lessenreeks 'watergewenning en kleuterzwemmen' en straks start die reeks van 10 lessen opnieuw. Het zwembad wordt voor 10 zaterdagen afgehuurd telkens van 17 tot 18 uur op 7, 14, 21 en 28 april, 5, 12, 19 en 26 mei en 2 en 9 juni. Bondsleden betalen 70 euro, niet-leden 110 euro. In de prijs is de toegangsprijs voor het kind, lesgeld en verzekering inbegrepen. Inschrijven kan tot 19 maart bij Veerle Vincent op 0474/75.91.51 of gezinsbond.pittem@gmail.com. (DJP)