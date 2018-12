Vrienden van het Torreke starten actie voor de Warmste Week Redactie

08u40 0 Pittem In het teken van de Warmste Week starten de Vrienden van het Torreke terug een actie op. Vorig jaar bracht die 2000 euro op.

De Vrienden van het Torreke zijn een aantal stamgasten die elkaar regelmatig zien in café Torreke aan de Lichterveldestraat in Pittem. Vorig jaar werd een actie gehouden die 2000 euro opbracht voor de Parel van het Instituut Sint-Idesbald. Dit jaar zal men de opbrengst schenken aan de vzw Dukes On Wheels, een rolstoelbasketbalclub voor kinderen met een beperking. Ook dit jaar bestaat de actie uit een reuzentombola met mooie prijzen waarbij iedereen prijs heeft. Er is ook de verloting van een gerookte beenhesp. Men kan wedden op het gewicht van de beenhesp en wie het dichtste het gewicht benaderd, mag ze mee huiswaarts nemen. Voor vijf euro mag men drie keer raden naar het gewicht. De hesp wordt op 15 december gewogen en dan weet men ook wie de winnaar is.