Voormalige immomakelaar riskeert 30 maanden voor mensenhandel 22 februari 2018

02u38 0 Pittem Het openbaar ministerie heeft in de Brugse rechtbank 30 maanden cel gevraagd voor een voormalige immomakelaar uit Meulebeke. Kris V. (36) staat terecht voor zwartwerk en de uitbuiting van een 29-jarige Ghanees.

De man moest naar eigen zeggen werkjes opknappen op werven in het Kortrijkse en kreeg in ruil gratis onderdak in Pittem. V. beloofde hem Belgische papieren te bezorgen, maar toen die twee jaar later nog niet in orde waren, vluchtte de Ghanees weg. De dertiger vraagt echter de vrijspraak. "Mijn cliënt bezorgde die man onderdak toen die zijn pand had gekraakt. Die jongen ruimde af en toe zijn woning op, maar van enige uitbuiting was geen sprake", sprak zijn advocaat. "Ook enig zwartwerk heeft nooit plaatsgevonden. Mijn cliënt wordt afgeschilderd als een boeman, maar is dat allerminst." Op 21 maart doet de rechtbank uitspraak in de zaak. De Ghanees vraagt 25.000 euro schadevergoeding van Kris V. Die werd in 2015 al tuchtrechtelijk geschrapt door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). (SDVO)