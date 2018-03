Voormalige immomakelaar krijgt 30 maanden cel voor mensenhandel 22 maart 2018

Een voormalige immobiliënmakelaar uit Meulebeke heeft 30 maanden cel gekregen voor mensenhandel en zwartwerk. Een 29-jarige Ghanees vluchtte op 12 december 2015 totaal in paniek een elektrozaak in Roeselare binnen. Hij kwam in 2011 in ons land aan en werd opgevangen door Meulebekenaar Kris V. (36). De man moest werkjes opknappen op werven in het Kortrijkse en kreeg in ruil gratis onderdak in Pittem. V. beloofde hem Belgische papieren te bezorgen, maar toen die twee jaar later nog niet in orde waren, vluchtte de Ghanees weg. Kris V. ontkende steeds dat hij de vluchteling uitbuitte, maar uit zijn sms-verkeer bleek duidelijk dat hij de man instructies gaf. De man mag zich geen immomakelaar meer noemen, want werd in 2015 al tuchtrechtelijk geschrapt door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) na een veroordeling voor huisjesmelkerij. Aan de Ghanees moet hij 7.500 euro schadevergoeding betalen. (SDVO)