Vogelnest veroorzaakt schoorsteenbrand

27 januari 2019

De brandweer moest zaterdagmorgen uitrukken voor een schouwbrand op de Turkeijensteenweg in Pittem. De bewoners hadden de brandweer verwittigd omdat er plots veel rook uit hun schouw kwam. Door oververhitting van de schouw vatte een vogelnest vuur, wat de rookontwikkeling heeft veroorzaakt. Omdat het vuur ook in het dak zelf was geslagen, moest de brandweer enkele dakpannen verwijderen om het vuur te blussen. Vooral het dak van de woning liep schade op, niemand raakte gewond.