Vijftigjarigen vieren samen feest Redactie

08 december 2018

23u08 0 Pittem In het gemeentehuis werden de vijftigjarigen van Pittem en Egem ontvangen bij de viering van hun verjaardag. Ze waren net met geen vijftig vijftigers.

De vijftigjarigen die allemaal werden geboren in 1968 en school liepen in Pittem of Egem, of er nu wonen, werden allen aangeschreven voor een feest. Net geen vijftig personen schreven zich in voor het feest dat begon met een receptie in het gemeentehuis aangeboden door het gemeentebestuur. Voor velen was het een tijdje geleden dat ze nog elkaar hadden gezien. De vertellingen en anekdotes volgden zich in spoedtempo op. Na de receptie werd verder gefeest in de Shamrock in Tielt tot in de vroege uurtjes.