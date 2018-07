Vier dagen kermis in Egem 28 juli 2018

De jaarlijkse Sint-Germanus-kermis vindt dit jaar plaats 3 tot 6 augustus. De vierdaagse wordt georganiseerd door het Feest- en Sportcomité Egem. Bezoekers kunnen vrijdagavond genieten van optredens van de coverbands Rawdeal en Tjeeventig. Op zaterdag is er een wielerwedstrijd voor aspiranten en een dorpsbarbecue op het Dorpsplein. Er is ook een kinderzegening op zondag in de kerk en een wielerwedstrijd voor nieuwelingen. De 16de antiek-, rommel- en brocantemarkt palmt maandag het centrum in. De festiviteiten worden officieel geopend door de overheid, de Sint-Elooidekens en het Pittems Zotteke om 18 uur.





(DJP)