Unizo beloont vijf West-Vlaamse ondernemers met ‘Handmade In Belgium’-label SVR

05 april 2019

12u25 0 Pittem Unizo West-Vlaanderen heeft in het bedrijf L’Ombre in Pittem onlangs vijf nieuwe ‘Handmade In Belgium’-labels uitgereikt.

Geert Devriese van Sierplant (Wingene), Ann Van Beersel van Artisann (Knokke), Marijn Opbrouck van Bouchar (Waregem),Olivier Deblock van Blocktex (Harelbeke) en Franky Jonckheere & Cathy De Smet van bvba Cafralu (Zedelgem) zijn voortaan de trotse eigenaars van het HIB-kwaliteitslabel. Dat is een erkenning die Unizo uitreikt aan handelaars en ondernemers die authentieke, ambachtelijke producten aanbieden die volledig in België gemaakt zijn. Het label werd in 2013 in het leven geroepen door Unizo. Sindsdien hebben 170 West-Vlaamse ondernemers het ambachtelijke authenticiteitslabel ontvangen.