Uitbater Le Ciel Flamand krijgt opnieuw 37 maanden cel voor drugshandel Siebe De Voogt

13 december 2018

11u57 0 Pittem Johan V. (52), de uitbater van Le Ciel Flamand in Pittem, heeft in de Brugse rechtbank opnieuw 37 maanden cel gekregen voor drugshandel. De bordeelhouder zette drie anderen onder druk om speed te verkopen, maar ontkent in alle toonaarden. “Het ging om een andere Johan”, beweert hij.

Het onderzoek naar de bende ging begin 2016 van start. Uit telefoontaps bleek dat J.K. (41), de uitbater van een gekend café in Oostkamp, zijn toenmalige vriendin V.V. (35) en B.K. (37) uit Beernem speed verkochten in opdracht van Johan V. De uitbater van Le Ciel Flamand in Pittem leverde de drugs en verwees ook klanten door naar het drietal. “In de tuin van V.V. troffen we onder meer anderhalve kilo speed aan”, sprak de procureur. De drugs zaten verstopt in een put onder de grond: een praktijk die Johan V. ook al in eerdere drugszaken toepaste. “De anderen lazen dat verhaal in de krant en willen me gewoon nekken”, blijft de man alle beschuldigingen ontkennen. “Ze hebben bij mij niets van drugs gevonden. De Johan waarover sprak is in het dossier, is iemand anders.”

Gevuld strafblad

Ondanks zijn staalharde ontkenning, kreeg V. donderdagmorgen 37 maanden cel. In 2000 kreeg de bordeelhouder al eens 10 jaar voor drugsfeiten. Begin 2013 kreeg hij 8 jaar gevangenis als tussenpersoon in internationale drugstrafiek. V. was tussenpersoon voor zware drugscriminelen, die met behulp van bananenboten op grote schaal cocaïne transporteerden van Colombia naar België. Twee jaar geleden kreeg hij tot slot 7 jaar cel, nadat kilo’s speed waren aangetroffen in putten achter z’n bordeel in Pittem. In het huidige dossier kreeg J.K. woensdagmorgen 2 jaar cel. B.K. en V.V. kregen voorwaardelijke celstraffen van respectievelijk 18 maanden en 2 jaar.