Twee stallen uitgebrand op grote varkenskwekerij: 200 zeugen en 3.000 biggetjes sterven Hans Verbeke

28 februari 2019

In de landelijke Vijfstraat in Pittem is donderdagnamiddag rond kwart na twee brand uitgebroken in een varkensstal op het bedrijf van Peter Kerkhof. Over de oorzaak is nog niets bekend maar het vuur heeft zich bijzonder snel uitgebreid, ook over een tweede stal. In beide stallen zitten 300 varkens, de dieren hebben het niet overleefd. De brandweer kon wel voorkomen dat de brand nog meer uitbreiding nam. De andere stallen zijn gevrijwaard. Omdat de brand gepaard gaat met een enorme rookontwikkeling, die tot in het Kortrijkse te zien is, vraagt de politie aan mensen in de buurt (vooral in de richting van Tielt) om ramen en deuren gesloten te houden. Bij de brand is geen asbest vrijgekomen. De uitgebrande stallen zijn de meest recente op het getroffen bedrijf en hebben een milieuvriendelijker dakbedekking.