Tussenkomst ziekentransport 03 mei 2018

02u39 0

Momenteel verzorgt het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis, samen met het Rode Kruis, de dienst 112 in de regio. Voor het ziekenhuis betekent dit een jaarlijks kostenplaatje van 190.000 euro, wat eigenlijk niet strikt tot hun takenpakket behoort. Daarom besloten ze om daarmee te stoppen, maar omdat de brandweerzone zich voor dit vervoer de komende twee jaar nog niet wil verbinden en er toch een oplossing nodig is, werd door de steden en gemeenten van de actiezone besloten om voor een termijn van twee jaar het Rode Kruis en het ziekenhuis deze dienst verder te laten verzorgen.





Daarbij komen de gemeenten tussen voor 110.000 euro en neemt het ziekenhuis de resterende 80.000 euro voor zich. Via een verdeelsleutel kost dit aan de gemeente Pittem jaarlijks 14.158 euro. (DJP)