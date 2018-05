Tuin- en plantenbeurs 01 juni 2018

Op zondag 3 juni van 10 tot 18 uur organiseert Tuinhier een tuin- en plantenbeurs in de serres van Tom Storme aan de Muizelaarstraat 24 in Pittem. In de serres is er een oppervlakte van 7000 m² beschikbaar waar standhouders gratis een stand kunnen huren om hun tuingerelateerde producten aan de man te brengen. "De serres bieden ons het voordeel dat we geen tent hoeven te plaatsen en ook niet afhankelijk zijn van het weer." zegt voorzitter Hendrik Reilhof van Tuinhier. Er is een groot aanbod, zoals bloemen, groenten en planten maar ook tuingereedschap en machines, kleinvee, tuinmeubelen tot tuinhuisjes. Er is ook een tweedehands en ruilmarkt voorzien tijdens de beurs. Als speciale attractie is er in de namiddag een roofvogelshow en voor de kinderen eveneens een springkasteel. (DJP)