Tristan wint 34ste Prijs Roel Vandenheede 18 juli 2018

Aan het einde van het prijsuitreikingsconcert van de Pittemse afdeling van de stedelijke academie voor muziek en woord, had de prijsuitreiking plaats van de 34ste Prijs Roel Vandenheede. De prestigieuze prijs is genoemd naar Roel, de zoon van wijlen fanfaresecretaris Jacques Vandenheede, die overleed toen hij met zijn fiets van de muziekschool kwam. Reeds 35 jaar wordt ter herinnering een prijs toegekend aan een muzikant van de Pittemse fanfare die ook een puik resultaat behaalde aan de muziekacademie. Tristan Vincent is de laureaat. Hij komt uit een muzikale familie, zowel zijn ma, opa als overgrootvader waren lid van de fanfare. Hij studeert momenteel economie-wiskunde aan De Bron in Tielt en speelt reeds 4 jaar euphonium in de fanfare. Verder is hij liefhebber van tafeltennis, Fortnite en Club Brugge. Tristan volgt zijn muziekopleiding in Hogere 1 en heeft nog twee jaar te gaan aan de academie.





(DJP)