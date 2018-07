Torenhofsmitters huldigen kampioenen 18 juli 2018

Bij de dartsclub de Torenhofsmitters uit café Torenhof op het Egemse Dorpsplein werden de kampioenen van het afgelopen seizoen gehuldigd. Kampioen werd Jurgen Engels, hij haalde het voor Giovanni Degroote en Kenneth Vandenbussche. Bij de dames konden ze zelfs een keizerin vieren. Deze titel ging naar cafébazin Katia Vandeweghe. Een speciale vermelding was er voor Kenneth Vandenbussche, die een 180 smeet. Nu is het even rusten voor de 'pikkers', maar in september gaat het seizoen terug van start. Nieuwe spelers zijn altijd welkom in café Torenhof.





(DJP)