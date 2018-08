Tombolawinnaar krijgt veulen mee naar huis 21 augustus 2018

De prijskamp van het warmbloedpaard op de terreinen van Lannoo aan de Posterijlaan heeft heel wat paardeneigenaars gelokt. Er deden niet minder dan 82 paarden mee, waaronder 40 veulens. Traditioneel wordt er tijdens de prijskamp ook een veulen verloot. Voor 2,5 euro kon iedereen een lotje kopen. Een onschuldige hand trok het winnende nummer. De winnaar was Bernard Mestdagh uit Rumbeke. Bernard is zelf fokker van paarden en was dan ook uiterst tevreden met het veulen, dat toch een waarde heeft van 2.500 euro.





(DJP)