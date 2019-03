Toch groen licht voor omstreden verkaveling Plaatsmolenweg (onder voorbehoud van nieuwe waterstudie) Sam Vanacker

16u59 0 Pittem Het Pittemse gemeentebestuur heeft dan toch het licht op groen gezet voor de nieuwe verkaveling in het waterzieke gebied tussen de Koolskamp- en Egemstraat. Het wegentracé werd dinsdag goedgekeurd. Eerder waren de plannen uitgesteld na protest van omwonenden.

De verkavelingsplannen zijn al langer voorwerp van discussie omwille van de overstromingen waarmee de Tuinwijk te maken kreeg in 2005 en in 2014. Met een nieuwe verkaveling zit de vrees op nieuwe wateroverlast er bij de wijkbewoners diep in. Tijdens een eerste openbaar onderzoek in september 2018 liepen twaalf bezwaren van buurtbewoners binnen, waarop het gemeentebestuur besloot de plannen tijdelijk in de koelkast te steken en eerst een infomoment te organiseren om de omwonenden gerust te stellen. Dat lijkt een effect te hebben gehad, want tijdens het tweede openbaar onderzoek, dat zaterdag werd afgesloten, liepen ‘maar’ negen bezwaren binnen. “Er zijn al veel initiatieven genomen tegen wateroverlast. Bovendien zijn de plannen grondig bijgestuurd. Er komt een nieuw bufferbekken van 1.624 kubieke meter voor een verkaveling met 31 percelen”, weet schepen van Omgevingsvergunningen Dennis Fraeyman (CD&V). “Die capaciteit is vier keer zo groot als gevraagd door de provincie. Ook bij andere nog te ontwikkelen gronden moet een bufferbekken aangelegd worden.”

Vertrouwen herstellen

Oppositiepartij Nieuw Pittem-Egem stemde tegen de plannen. “Het is lovenswaardig dat jullie een infomarkt hebben georganiseerd. Tegelijk was er een onafhankelijke studie beloofd, maar tot onze verbazing moesten we vaststellen dat alles weer in handen is van studiebureau Demey, die dan ook nog eens niet aanwezig was tijdens het infomoment. Met hun afwezigheid wekken ze alleen maar meer wantrouwen op, terwijl het infomoment net bedoeld was om het vertrouwen te herstellen. Er is extra veiligheid ingebouwd, dat klopt, maar zelfs experts kunnen geen absolute zekerheid bieden dat er geen wateroverlast zal zijn. Zolang dat risico bestaat, zijn deze werken voor ons niet bespreekbaar.”

De straten zullen al aangelegd worden en als uit de studie blijkt dat er extra maatregelen nodig zijn, zullen die er komen nog voor de eerste kavel verkocht is Burgemeester Ivan Delaere

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) bevestigt dat er nog geen onafhankelijke studie is gebeurd. “Wegens tijdsgebrek. Maar ik zweer u dat er geen steen gelegd zal worden voor de resultaten van die studie binnen zijn. De straten zullen aangelegd worden en als uit de studie blijkt dat er extra maatregelen nodig zijn, zullen die er komen nog voor de eerste kavel verkocht is. Die afspraak hebben we gemaakt met de directie van de WVI en die voorwaarde is ook opgenomen in de verkavelingsvergunning”, verzekert de burgemeester. “We betreuren ook dat studiebureau Demey niet op het infomoment aanwezig was. We werden pas de dag zelf op de hoogte gebracht dat er niemand zou zijn. Naar verluidt zou er een dispuut zijn tussen WVI en het studiebureau, maar daar hebben onze burgers uiteraard geen boodschap aan.”