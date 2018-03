Theater Buitenbeentje brengt jongeren op de planken 23 maart 2018

Theater Buitenbeentje brengt zijn eerste productie MisFits. Buitenbeentje is het kleine broertje van Theater Binnenstebuiten en brengt enthousiaste en gemotiveerde jongeren samen om toneel te brengen. MisFits brengt het verhaal van zeven jongeren die op een zaterdagochtend in school zitten voor de wekelijkse strafstudie. Ze zijn gedwongen negen uur bij elkaar te zitten, zeven jongeren, zeven vreemden, zeven verschillen maar verschillen ze wel zo? In de cast zien we Noor De Witte, Lies De Kock, Victor Desmet, Toon Vandendriessche, Emma Debels, Jinte Lowie, Pauline De Smet, Dave Buyck en David Maertens. De regie is in handen van Tieltenaar Piet Vancompernolle. Er wordt gespeeld in het CC Het Buurthuis in Egem op zaterdag 24 en vrijdag 30 maart om 20 uur, op zondag 25 april speelt men om 16 uur. Info op theaterbuitenbentje@gmail.com.











(DJP)