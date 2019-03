Theater Buitenbeentje brengt ‘God is een meisje in een plastieken tuinstoel’ Sam Vanacker

07 maart 2019

14u02 0 Pittem Theater Buitenbeentje, het jongerengezelschap van de Pittemse toneelvereniging Binnenstebuiten, heeft haar tweede productie klaar. Met ‘God is een meisje in een plastieken tuinstoel’ staan de jongeren eind maart op de planken in het Buurthuis in Egem.

De inhoud van het komische stuk, van auteur Jef Lemmens, is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. God verliest zijn vertrouwen in de mensheid en legt het lot van de mens in handen van een tienermeisje in de hoogdagen van haar puberteit. Het meisje beslist daarop om op zoek te gaan naar de ware liefde in de hoop het geloof van God in de mensheid te herstellen.

De regie is in handen van Tieltenaar Piet Van Compernolle, die eerder ook al bij De Ruyssende Lede, het Tielts Volkstoneel en Theater Dakwerken heel wat regieopdrachten tot een goed einde bracht. De cast bestaat uit Lies De Kock, Victor Desmet, Toon Vandendriessche, Nicolas Holvoet, Emma De Bels, Lowie Naessens, Nikita Buddaert, Margot Van Walleghem en Amelie Vandewalle.

Theater Buitenbeentje speelt op vrijdag 22, zaterdag 23, zaterdag 30 en zondag 31 maart. Op vrijdag en zaterdag zijn er voorstellingen om 20 uur, op zondag om 16 uur. Kaarten kosten acht euro en zijn te koop bij de spelers of te bestellen via theaterbuitenbeentje@gmail.com.