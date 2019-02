Theater Binnenstebuiten speelt 'Over Thomas’ Sam Vanacker

14 februari 2019

09u33 0 Pittem Theater Binnenstebuiten brengt vanaf 22 februari het stuk ‘Over Thomas’ op de planken. Het gaat om de zesde productie van het Pittemse gezelschap.

Het leven van Thomas, vertolkt door Dave Buyck, wordt compleet overhoop gehaald nadat er bij hem een tumor ontdekt wordt. De tragikomedie gaat de zware thema’s niet uit de weg, maar brengt die met een lach en een traan. Regisseur Severine Van Compernolle (41) is niet aan haar proefstuk toe. Eerder zat ze bij het Tieltse Theater Dakwerken al regelmatig in de regiestoel, terwijl ze ook al enkele scripts neerpende.

Theater Binnenstebuiten verwelkomt voor hun zesde productie drie nieuwe acteurs, namelijk Ineke Hellebuyck (23), Martine De Witte (57) en Jozef Desseyn (66). Zij worden op de planken bijgestaan door Kelly Quintyn, Gert Janssens, Tom Verbiest, Gisèle Blanchaert, Hilde Van Maele, Marnick Degrande en Hilde Vergote.

De voorstellingen vinden plaats in Het Buurthuis in de Marelstraat in Egem op vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24 en dinsdag 26 februari en op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart. Telkens om 20 uur, behalve op zondag 24 februari, dan wordt gespeeld om 16 uur. Drie van de zes voorstellingen zijn al uitverkocht. Tickets kosten acht euro en zijn verkrijgbaar op www.theaterbinnenstebuiten.be.