Theater Binnenstebuiten brengt Mankie Billie 22 februari 2018

De vijfde productie van Theater Binnenstebuiten 'Mankie Billie' gaat nu vrijdag in première in het Buurthuis in Egem. Het stuk speelt zich af in 1934 in Ierland waar de kreupele Billy Claven zijn dagen vult met naar koeien te staren. Als er op een nabijgelegen eiland een Amerikaanse filmmaker neerstrijkt, wil Mankie Billie er koste wat kost een rol bemachtigen om naar Hollywood te kunnen trekken. In de cast zien we onder meer Gert Janssens, Gisèle Blanchaert, Hilde Vergote en Kelly Quintyn. Er wordt gespeeld op 23, 24, 25 en 27 februari, en 2 en 3 maart telkens om 20 uur, op zondag 25 februari speelt men om 16 uur. Kaarten zijn te koop via www.theaterbinnenstebuiten.be.





(DJP)