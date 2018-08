Telstar viert gouden jubileum 31 augustus 2018

02u28 0

De vendelgroep Telstar viert dit weekend zijn gouden jubileum. Er staat heel wat op het programma: vrijdagavond krijgen ze een ontvangst in het gemeentehuis en zaterdag 1 september brengen ze naar aanleiding van hun jubileum en de koninklijke titel in De Fontein van 18 tot 21 uur de gratis tentoonstelling 'Het verhaal van een vereniging'. Men kan er doorlopend foto's, films, prachtige affiches, trofeeën en nog veel meer bewonderen. Op zondag is er een samenkomst met leden, oud-leden en genodigden. Telstar ontstond eigenlijk op 19 mei 1966 toen een paar Chirokameraden beslisten om als The Light Stars deel te nemen aan de jaarlijkse optocht van Rerum Novarum. Het jaar daarna werd de naam omgedoopt tot Telstar, de huidige vereniging. Met hun vendelzwaaiers veroverden ze binnen- en buitenland met 378 optredens, van school- tot wijkfeesten, stoeten en zelfs bij Nonkel Bob op tv. Een hoogtepunt was ook het optreden voor koning Boudewijn in 1976. Stichter en bezieler van Telstar is nog altijd José Spriet. (DJP)