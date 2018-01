Studeren in de bib kan tot en met vrijdag 26 januari 02u37 0

Nog tot en met vrijdag 26 januari kunnen studenten in de bibliotheek van Pittem terecht om te studeren. Dit is mogelijk van maandag tot donderdag, iedere dag van 9 tot 17 uur, op dinsdagavond tot 19 uur en op donderdag zelfs tot 20 uur. Op vrijdag enkel in de voormiddag van 9 tot 12 uur. De plaatsen zijn beperkt, meer info op bibliotheek@pittem.be. (DJP)