Stomdronken in gracht: maand rijverbod voor jongeman 07 maart 2018

Op een ondergekotste achterbank, dronken in zijn wagen in een gracht in Hooglede. Zo trof de politie op 22 april vorig jaar een 19-jarige jongeman uit Hooglede aan. A.V. ontkende voor de Kortrijkse politierechtbank dat hij in die staat van een café in Pittem naar de plaats van het ongeval, vlakbij zijn woonplaats, reed. Hij vroeg de vrijspraak maar eigenlijk herinnerde hij zich niet veel meer van de avond uit met vrienden. "Maar het kan niet dat hij in zo'n dronken toestand nog twintig kilometer reed en pas dan in de gracht sukkelde en zelf op de achterbank kroop", pleitte zijn advocate.





Misselijk

"Het was normaal de bedoeling bij een vriend in Pittem te blijven slapen maar plots werd hij zo misselijk en dronken dat hij het café niet meer binnen durfde. Het volgende dat hij zich herinnert, is dat hij in de gracht in zijn wagen wakker werd. Wellicht heeft een vriend hem naar huis willen voeren maar is hij in de gracht beland." Het vermoeden en de eigen overtuiging van A.V. kon evenwel niet hard gemaakt worden. Een verklaring van een vriend dat hij hem naar huis bracht met zijn wagen, was er ook niet. De politierechter hechtte dan ook maar weinig geloof aan zijn verhaal. Hij gaf de tweedejaarsstudent handelswetenschappen een boete van 800 euro en een rijverbod van een maand. Om zijn rijbewijs terug te kunnen krijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretisch rij-examen, medische en psychologische proeven. (LSI)