Spoorwegbrug Brugsesteenweg tijdelijk afgesloten door werken Sam Vanacker

19 maart 2019

14u20 0 Pittem Op donderdag 21 maart starten er in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen onderhoudswerken aan de Brugsesteenweg (N50) ter hoogte van de spoorwegbrug in Pittem. De werken zullen twee werkdagen duren en de weg wordt in beide richtingen volledig afgesloten voor het verkeer.

De toplaag van de weg wordt vernieuwd en plaatselijk wordt ook de onderlaag hersteld. Personenwagens kunnen omrijden kan via de Joost de Ter Beerstlaan en de Posterijlaan. Zwaar verkeer (+3,5 ton) moet een omleiding volgen via autosnelweg tussen de op-en afritten van Beveren en Lichtervelde en daarna de N35 of de N37 nemen. Tenzij de weersomstandigheden voor een kink in de kabel zorgen, moeten de werken tegen 22 maart afgerond zijn.