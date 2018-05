Spel in het park 01 juni 2018

Op zondag 3 juni organiseert de Gezinsbond Pittem van 14 tot 18 uur 'Spel in het Park' in het Park Broeders Maristen. Het moet een onvergetelijke spelnamiddag worden met verschillende uitdagingen voor kinderen, ouders en grootouders. Er is een escape, springkasteel, men kan er lasershooten en er zijn nog tal van alternatieve spelen. Bij slecht weer heeft alles plaats in de zaal boven de bibliotheek. Deelnemen kost 3 euro per persoon met een maximum van 10 euro per gezin. Info bij Killy Haezebrouck op 0495/42.77.66. (DJP)