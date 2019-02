Slagerij Neirynck in de prijzen met hoofdvlees Sam Vanacker

06 februari 2019

16u52 2 Pittem Slagerij-traiteur Neirynck uit Egem is in de prijzen gevallen op de jaarlijkse vakwedstrijd voor (oud-)leerlingen van de slagersschool in Diksmuide. Het hoofdvlees, dat bij Neirynck al sinds jaar en dag bereid wordt volgens hetzelfde recept door slager Kurt Warnez, won de hoofdprijs in zijn categorie.

“We zijn erg trots op Kurt”, vertelt Sharon Neirynck, dochter van zaakvoerder Patrick Neirynck. “Mijn vader en Kurt zijn allebei oud-leerlingen van de school en zaten er samen op de schoolbanken. Ondertussen doen we al tien jaar mee met de wedstrijd. Vorig jaar werden we nog derde met onze boerenpaté en het jaar daarvoor haalden we ook al een eerste prijs met onze grillworst. Onze liefde voor het ambachtelijke valt duidelijk in de smaak en die erkenning doet deugd.”