Sinterklaas met ambulance naar basisschool Redactie

04 december 2018

10u13 0 Pittem Het was even schrikken voor de meer dan tweehonderd kinderen van de Pittemse basisschool. Sinterklaas kwam er vandaag op bezoek... in een ambulance.

Zelf waren de Pieten vorige week nog allemaal getroffen door een griepepidemie en nu was Sinterklaas opgenomen in het Tieltse ziekenhuis. Blijkbaar had hij zich verslikt in een letterkoekje en moest hij dringend opgenomen worden. In het ziekenhuis kon de Sint echter snel geholpen worden met een grote inspuiting. Omdat de kinderen op hem aan het wachten waren in Pittem kwam hij met loeiende sirenes de speelplaats opgereden om de Pittemse kinderen toch maar een bezoekje te kunnen brengen. Hij kreeg dan ook een daverend applaus van de kinderen, die hem al zingend aan het opwachten waren.