Sint-Jozef daagt burgemeesters uit voor Tournée Minérale 26 januari 2018

Dokter Eva Debusscher en het team Ontwenning van de Sint-Jozefskliniek hebben burgemeesters Ivan Delaere van Pittem en Kris Declercq van Roeselare uitgedaagd om zich in te schrijven voor Tournée Minérale. Gisteren hebben ze zich samen ingeschreven en beloofden ze plechtig om in februari geen alcohol te drinken. "Tournée Minérale is een mooi moment om stil te staan bij alcoholgebruik en betekent voor ons hulpverleners een duwtje in de rug", zegt psychiater Eva Debusscher.





De twee burgemeesters kregen beiden een buddy toegewezen. Thomas Dhondt en Sara Stuer van het team ontwenning staan een maand paraat om de burgemeesters te ondersteunen om vol te houden. Declercq was tevreden dat alcoholverslaving hiermee uit de taboesfeer wordt gehaald en mensen wakker geschud worden voor het gevaar van verslaving. Een flesje water bezegelde het engagement. (DJP)