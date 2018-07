Rusthuis en serviceflats op vervuilde parking VERLOEDERDE SITE VOEDERS GOTELAERE KRIJGT NIEUWE INVULLING CHARLOTTE DEGEZELLE

24 juli 2018

02u29 0 Pittem Vzw Ter Koolken wil langs de Muizebeekstraat een nieuw rusthuis met 47 kamers en 25 assistentiewoningen bouwen. Dit op de vervuilde parking van het in 2005 stopgezette Voeders Gotelaere. Het Pittems gemeentebestuur hakt tegen ten laatste 12 september de knoop door over de bouwaanvraag.

Plannen voor een nieuw privaat rusthuis en/of assistentiewoningen zijn er al langer in Pittem. Bouwheer vzw Ter Koolken uit Roeselare, die in Ardooie recent nog tekende voor Roobeekpark, had hiervoor eerst de site van de vroegere bowling Joyken in de Tieltstraat op het oog. "Maar wij zagen dit met de gemeente niet zitten. Zo was er geen ruimte voor parking", verduidelijkt schepen Peter Gelaude (CD&V), bevoegd voor omgevingsvergunningen.





Drie bouwlagen

De bouwheer ging op zoek naar een nieuwe locatie en kwam terecht in de Muizebeekstraat waar decennialang Voeders Gotelaere gevestigd was. Het eigenlijke bedrijfsgebouw werd in 2006 al vervangen door Residentie Den Toren, maar de parking aan de overkant van de straat blijkt ideaal voor hun plannen. "Het gaat om een vuile, verouderde site. We zijn blij dat er iets mee gebeurt", aldus Gelaude. "Voor de realisatie van het rusthuis en de serviceflats moet niet enkel de parking, maar ook denaastgelegen woningen met huisnummers 5 en 7 wijken. Beide worden gesloopt. Als gemeente hebben wij gestreefd naar een mooi uitzicht. De nieuwbouw wordt niet hoger dan drie bouwlagen zonder dak, de 25 serviceflats worden ingeplant langs de kant van de Muizebeekstraat met erachter het nieuwe rusthuis. Er blijft dan nog volop ruimte over voor veel groen en voldoende parking, met toegang via de Fonteinestraat en uitrit via de Muizebeekstraat."





Geen bezwaren

Het openbaar onderzoek omtrent de bouwaanvraag voor het project is al achter de rug sinds begin deze maand. Er kwamen geen bezwaren binnen. Het college van burgemeester en schepenen heeft nu tot uiterlijk 12 september tijd om een beslissing te nemen in het dossier. Mobiliteit was in de aanvankelijke plannen een grote bezorgdheid en ook nu weer wil het gemeentebestuur de impact van het project op de omgeving beperken.





"In de Muizebeekstraat zullen auto's niet langer door het viaduct mogen", weet de schepen. "Dit moet de situatie veiliger maken voor fietsers en voetgangers. Wellicht komen er eerst enkele proefopstellingen."





Concurrentie

Peter Gelaude is naast schepen van Omgevingsvergunningen ook OCMW-voorzitter. Het OCMW heeft met Sint-Remigus zelf een rusthuis in zijn portefeuille.





"Maar we zien het nieuwe project zeker niet als concurrentie. We spelen op een totaal ander niveau. Zo zullen de dagprijzen minstens 20 euro verschillen. Bovendien hebben we de ambitie om ons OCMW-rusthuis verder uit te bouwen en uit te baten. We gaan het zeker niet verkopen aan de privé, maar willen een sociaal woonzorgcentrum uitbaten."