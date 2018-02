Repair Café 17 februari 2018

Op zondag 25 februari organiseert de bibliotheek Pittem voor de tweede keer een Repair Café. Van 9 tot 12 uur kan iedereen in de bibliotheek terecht in de Broeders Maristenstraat om er kleine huishoudtoestellen te laten herstellen, zoals elektronische spullen, speelgoed, of hard- en softwareproblemen met laptop of tablet. Men kan ook langskomen indien men problemen heeft met het gebruik van sociale media, zoals Facebook. De herstellingen worden uitgevoerd door vrijwilligers en gebeuren gratis. De bib zoekt ook nog handige Harry's of Harriettes, meer info in de bib op 051/46.03.76. (DJP)