Poulain organiseert benefiet CELLIST GEEFT BESTE VAN ZICHZELF VOOR OVERLEDEN ELS MAES CHARLOTTE DEGEZELLE

04 april 2018

02u36 0 Pittem Pittemnaar Stijn Bonte (26) organiseert samen met AMAJ - Jong Symfonisch Gent drie benefietconcerten. En dat allemaal om geld te sprokkelen voor de Stichting Me To You, opgericht ter nagedachtenis van de Tieltse Els Maes die in 2013 aan leukemie overleed.

"Ik ben Els en het Koninklijk Koor & Orkest Zanglust zeer dankbaar", vertelt cellist Stijn Bonte. Els Maes was sinds 2001 voorzitter van Zanglust en geloofde in Bonte als jonge cellist. "In de derde kleuterklas startte ik met muziekinitiatie. Op mijn 7de koos ik voor de cello en op mijn 13de belandde ik bij Zanglust. De persoonlijke uitnodiging hiervoor, ondertekend door Els, en de verwelkoming die ze me op de eerste repetitie gaf, maakten indruk op me. Dankzij een autorit richting een concert in Gent leerde ik haar beter kennen en vandaag kan ik stellen dat Els en Zanglust me als cellist grote kansen gaven. Op mijn 18de mocht ik zo als amateurmuzikant maar liefst negen solo's op mijn conto schrijven."





Fondsen werven

Niet alleen op muzikaal vlak blinkt Bonte uit. Zopas studeerde hij af als Burgerlijk Ingenieur in Toegepaste Natuurkunde. Deze zomer dient hij zijn doctoraatsthesis in. Sinds 2007 is hij ook aanvoerder van de celli van AMAJ-Jong Symfonisch Gent en cellist bij Continuo, het personeels- en alumni-orkest van de UGent. Els Maes, die in 2013 na een strijd van drie jaar overleed aan leukemie, is hij nooit vergeten. "Haar ziekte greep me aan. Toen ik een tijd geleden het idee kreeg om nog eens een concert te organiseren, vielen de puzzelstukken in elkaar. Als doctoraatsstudent weet ik immers hoe moeilijk het kan zijn om fondsen te werven voor wetenschappelijke projecten. Door benefietconcerten kan ik mijn passie voor muziek tentoonspreiden en tegelijk geld ophalen voor de Stichting Me to You."





Die Stichting werd in mei 2014 opgezet ter nagedachtenis van Els door haar man, Philippe Vindevogel. Me To You zamelt fondsen in voor onderzoek naar leukemie en zet in op patiëntenzorg. "Tof dat zo'n jong iemand als Stijn een reeks benefietconcerten voor ons organiseert", zegt Vindevogel. "De cirkel is hiermee rond."





Shostakovich

Bonte had weinig moeite om zijn kompanen van AMAJ te overtuigen voor drie benefietconcerten: op 21 april om 20 uur in de Tieltse O.L.V.-kerk, op 28 april om 20 uur in Het Pand in Gent en op 29 april om 17.30 uur in de O.L.V.-kerk in Pittem. Daarvoor gaat hij de uitdaging aan om het eerste celloconcert van Shostakovich te brengen. "Een van de moeilijkere werken", zegt Bonte. "Ik ben al anderhalf jaar aan het oefenen."





Tickets kosten 15 euro en 10 euro voor wie jonger is dan 12 jaar. Bestellen kan via concert.metoyou@gmail.com of op 0474/67.48.48. Meer op www.stichtingmetoyou.be