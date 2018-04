Pompiers gezocht 24 april 2018

Onder het motto 'Pittem zoekt pompiers' loopt er momenteel een wervingsactie voor brandweermannen in Pittem. Kandidaten moeten minimum 18 jaar zijn en het federaal geschiktheidattest behalen na proeven bij de West-Vlaamse Brandweerschool. Er zijn ook drie kennismakingsdagen in de kazerne. Dit is op donderdag 31 mei van 19 tot 21 uur, zondag 3 juni van 9 tot 11 uur en donderdag 7 juni van 19 tot 21 uur. Inschrijven kan via pittem@zonemidwest.be. Midwest organiseert tevens een infosessie in de kazerne in Roeselare op donderdag 3 mei om 19.30 uur. (DJP)