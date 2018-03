Politieschool houdt grootschalige oefening 15 maart 2018

02u41 0 Pittem Schrik niet als je een grote politiemacht aantreft in je straat, het gaat om een oefening, opgezet door de West-Vlaamse Politieschool.

In Oudenburg, Koekelare en Veurne zijn deze week moordonderzoeken aan de gang, terwijl in Pittem gezocht wordt naar een verdwenen meisje van 13 jaar. Het gaat om fictieve zaken. "Per plaats delict proberen tien hoofdinspecteurs in wording de zaak op te lossen tegen vrijdag", vertelt opleidingsdirecteur Steve Margodt. "Gezien een nijpend tekort aan hoofdinspecteurs in de lokale politiezones, is dit een ideale kennismaking voor toekomstige werkgevers en sollicitanten."





(BBO)