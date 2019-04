Pittemse studente wil met ecologische start-up plastic tandenborstels in hotelsector terugdringen Sam Vanacker

16u56 0 Pittem Vijf studenten van de het derde jaar KMO-management van de Arteveldehogeschool in Gent, waaronder Morganne Marreel uit Pittem, zijn gestart met een crowdfundingactie voor een initiatief waarmee ze ecologische alternatieven voor plastic op de markt willen brengen.

In het kader van hun bachelorproef hebben Ivana Annaert, Brent Dierick, Jan-Karel Enis en Pieter Goedgezelschap uit Dendermonde samen met Morganne Marreel uit Pittem de start-up ‘Glocious’ opgericht. “Met Glocious willen we onze maatschappij bewust maken van de toenemende vervuiling door het gebruik van plastic”, klinkt het bij de studenten.

“Wereldwijd worden er zo’n 5 biljoen tandenborstels weggesmeten per jaar, waarvan er ongeveer 2 miljard ook in de oceanen belanden. Dat moet veranderen. In de eerste plaats willen we proberen om het gebruik van plastic in de hotelsector te reduceren. Het plastic dat wordt gebruikt voor tandenborstels en voor de verpakking van tandpasta en zeep kan prima vervangen worden door een ecologisch hotelpakketje met daarin een bamboe tandenborstel, tandpastatabletjes en een stukje handzeep. Wie een bijdrage levert krijgt een pakketje toegestuurd.”

De studenten hopen minstens 750 euro samen te krijgen voor het project. De crowdfundingcampagne loopt nog tot 10 mei en is terug te vinden op https://crowd.hellobank.be/nl/projects/glocious