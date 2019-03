Pittemse is nieuwe nationaal voorzitter van Markant Sam Vanacker

27 maart 2019

14u38 0 Pittem Gudrun Verschuere (57) uit Pittem is dinsdag verkozen tot nieuwe algemeen voorzitter van vzw Markant. Daarmee volgt ze Lieve Droogmans op, die na acht jaar de fakkel doorgeeft.

Met Gudrun Verschuere komt een Pittemse aan het hoofd van het netwerk van ondernemende vrouwen. Na haar loopbaan in het onderwijs werd ze medezaakvoerder van nv Homarium, dat ze tot voor kort samen met haar man Dirk Cloet runde. Na haar huwelijk sloot ze zich aan bij de lokale Markant-afdeling, waarna ze al snel in het bestuur terecht kwam. Op amper 40-jarige leeftijd werd ze voorzitter van Markant Pittem-Egem. Naast het ondernemerschap is ook vrijwilligerswerk een rode draad doorheen de carrière van de moeder van drie. Nu nog altijd is ze vrijwilliger bij scholengemeenschap Verbiest en serviceclub Soroptomist Roslar. Dat Gudrun een rasechte Pittemse is, lijdt geen twijfel. Zo werd haar man in 2016 nog verkozen tot deken van Sint-Elooi.

Als algemeen voorzitter wil ik er graag mee voor instaan dat Markant aandacht heeft voor wat er leeft in de maatschappij Gudrun Verschuere

Dinsdag werd Verschuere in Brussel tijdens de algemene vergadering van Markant uitgeroepen tot nationaal voorzitter. Tijdens haar bedankingsspeech gaf ze meteen haar visie op de vzw. “Markant is een goed geolied en soepel draaiend netwerk met een beleidsplan dat getuigt van durf en vertrouwen in de toekomst. Ons netwerk moet aandacht hebben voor wat er leeft in de maatschappij. Als algemeen voorzitter wil ik er graag mee voor instaan dat Markant haar rol op dit vlak nog sterker opneemt. Concreet denk ik dan aan de invloed van de vergrijzing, het zoeken naar alternatieven voor de afbouw van subsidies en aan het beter inspelen op de leefwereld van millennialvrouwen.”

Na de verkiezing van Verschuere werd uittredend voorzitter Lieve Droogmans uitgebreid bedankt door het bestuur voor haar jarenlange inzet. Uit handen van minister-president Kris Peeters werd ze gehuldigd met een ereteken van officier in de Leopoldsorde. Vzw Markant telt 23.000 leden in Vlaanderen.