Pittems badlinnenproducent lanceert ‘Hotel Römantiek’-handdoeken Sam Vanacker

22 februari 2019

15u49 0 Pittem Pittems badlinnenproducent Clarysse brengt op donderdag 28 februari een beperkt aantal handdoeken uit met daarop het logo van het VIER-programma Hotel Römantiek.

Aan het begin van het nieuwe seizoen van Hotel Römantiek, waarin te zien is hoe oudere singles op zoek gaan naar de liefde, kregen alle deelnemers al een handdoekenset en badjas mee van Clarysse. Op beide producten staat een zwaantje, het logo van het programma.

“Omdat de kandidaten zo enthousiast waren over onze producten, hebben we na overleg met VIER besloten om de handdoeken ook aan te bieden aan de fans van het programma,” zegt marketing manager Mieke Deprez. “Op de handdoeken uit het programma staat er onder het zwaantje nog de tekst ‘Hotel Römantiek’, maar om een zo breed mogelijk publiek te bereiken hebben we dat uiteindelijk weggelaten.”

Het is overigens niet de eerste keer dat producten van Clarysse te zien zijn op de zender. “Ook de badjassen in Gert Late Night leveren wij”, verklapt Deprez. “Of de Hotel Römantiek-actie een vervolg zal krijgen? Dat valt op dit moment moeilijk te zeggen.”

De badhanddoeken zijn vanaf donderdag te koop in de fabriekswinkel van Clarysse of via de nieuwe webshop www.clarysse.com/badlinnen/hotelromantiek. Een setje van twee handdoeken kost 19.99 euro.

